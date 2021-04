Diritti tv, Serie A a Dazn. Sky presenta ricorso

Nella giornata di oggi è stato presentato un ricorso al Tribunale da Sky contro l’assegnazione dei diritti tv a Dazn del prossimo triennio di Serie A. L’emittente punta il dito contro la presunta violazione della Legge Melandri per quanto riguarda la norma che vieta ad un singolo operatore di acquistare tutti i diritti per la trasmissione delle partite. Nell’assemblea della Lega Serie A prevista per domani si discuterà del pacchetto 2 che è ancora in ballo e permette di trasmettere 3 gare in co-esclusiva. Lo scorso 26 marzo, invece, l’assemblea ha assegnato a Dazn i pacchetti 1 e 3, che permette la trasmissione di 7 gare a giornata in esclusiva e 3 gare in co-esclusiva della Serie A dal 2021/22 al 2023/24, per una cifra pari a circa 840 milioni di euro a stagione.