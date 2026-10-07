Direttore sportivo Genoa: conferme su Modesto, indiscrezione di stamane

07/10/2026 | 16:55:19

Dopo la parentesi con la Juventus senza grosse soddisfazioni, Francois Modesto può tornare in pista. Ci sono conferme su quanto svelato dal Secolo XIX in mattinata, Modesto sta scalando posizioni per la poltrona di direttore sportivo e potrebbe essergli affiancato un responsabile dello scouting. Il Genoa ha valutato altri profili, anche Pradè e Rossi, ma adesso sta avanzando Modesto in attesa degli accordi definitivi. Tutto questo perché il Genoa vuole archiviare al più presto la negativa perentesi firmata Diego Lopez.

Foto: X Juventus