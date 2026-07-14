Direttore Aston Villa: “Martinez rimarrà con noi, è troppo importante “

14/07/2026 | 10:01:12

Damian Vidagany, direttore Area Professionale dell’’Aston Villa, ai microfoni di 365Scores: “Martinez rimarrà con noi, non abbiamo alcuna intenzione di lasciarlo partire quest’estate. La squadra ha bisogno della sua dedizione e della sua vasta esperienza, ed è un elemento molto importante nel nostro progetto per la prossima stagione”. E aggiunge: “Tutte le notizie pubblicate dai media sul suo possibile trasferimento alla Juventus non rispecchiano la vera posizione del club. Martínez è un giocatore molto importante per noi e ci aspettiamo che continui a offrire prestazioni eccezionali insieme ai suoi compagni”.

Foto: X FIFA

