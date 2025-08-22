Diouf, terminate le visite mediche: ora la firma sul contratto

22/08/2025 | 17:05:03

È atterrato stamattina a Milano, all’aeroporto Linate, il prossimo nuovo acquisto dell’Inter, Andy Diouf. Come vi abbiamo raccontato, i nerazzurri hanno compiuto uno scatto forte, fortissimo, in direzione Diouf nella giornata di ieri. Uno scatto che ha portato alla chiusura dell’accordo col Lens. Terminate le visite mediche per l’idoneità sportive, il giocatore è pronto per l’ultimo step: la firma sul contratto con la Beneamata.

Foto: Instagram Diouf