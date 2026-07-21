Diouf: “Sono al secondo anno, conosco meglio l’ambiente. Ho ampi margini di crescita”

21/07/2026 | 13:06:40

Andy Diouf, giocatore dell‘Inter, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro dei nerazzurri.

Le sue parole: “L’anno scorso era il primo anno per me. Ora mi sento molto bene con squadra e staff. Sono molto contento di cominciare questa nuova stagione. Ho ampi margini di crescita”.

Sul ruolo: “Come ho sempre detto io voglio solo giocare e aiutare la squadra. Se è a sinistra o destra, cerco di fare il meglio. La mia posizione naturale è al centro e preferisco giocare lì, ma ho le qualità per giocare a destra e gioco dove vuole l’allenatore. La Serie A è molto tattica, spesso giochiamo contro un blocco basso ma mi sta bene. Ho finito bene la stagione scorsa e voglio continuare così. L’ultima partita a Bologna è andata bene. Ho giocato e segnato”.

Quindi qualche parola sul connazionale Massolin, nuovo arrivato dal Modena: “È un amico, è francese e siamo coetanei. È un bravissimo ragazzo e un ottimo giocatore, ha grande qualità. Spero che per lui sia solo l’inizio”.

Foto: sito Inter