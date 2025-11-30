Diouf non è un quinto, ma ci sono piccoli segnali

30/11/2025 | 20:14:15

Andy Diouf si è ritagliato un piccolo spazio a Pisa. E non ha sfigurato, incassato gli elogi di Chivu. Il centrocampista, arrivato la scorsa estate all’Inter per circa 25 milioni bonus compresi, è stato la risposta al mancato assalto a Koné che la Roma ha ritenuto subito incedibile. Diouf ha un bel motore, ma come ha spiegato lui si sente un numero 8 con caratteristiche ben precise. Tuttavia l’infortunio di Dumfries ha costretto Chivu a trovare soluzione alternative, non fidandosi più troppo di Carlos Augusto su quella corsia. E così la staffetta con Luis Henrique ha avuto questo significato, sapendo che si tratta di una soluzione temporanea e non certo definitiva. Diouf dovrà soltanto lavorare, è consapevole che a centrocampo le strade sono sbarrate dai titolarissimi e che lo stesso Frattesi sta aspettando da tempo senza trovare uno spazio sufficiente. Ci sarà tempo per dimostrare che quei 25 milioni sono stati spesi bene, intanto Diouf si è messo a disposizione in un ruolo non suo.

Foto: Instagram Diouf