Diouf: “Metterò a disposizione le mie qualità, appena ho saputo dell’Inter non ci ho pensato un momento”

22/08/2025 | 21:29:42

Prime parole da giocatore dell’Inter per Andy Diouf: “L’Inter è un club ricco di storia, appena ho saputo della notizia non ci ho pensato un momento: non ci sono stati dubbi per me scegliere questo Club, è un onore essere qui. Essere un interista significa molte cose, sono molto fiero: non vedo l’ora di scendere in campo a San Siro. Mi piace giocare con la palla tra i piedi, gioco con personalità e mi piacciono i gesti tecnici e far vedere cosa posso fare con il pallone. So che qui ci sono giocatori di grande esperienza nello spogliatoio, voglio imparare stando al loro fianco per crescere insieme a tutta la squadra. Mi fa piacere che ci siano diversi francesi in squadra: conosco bene Ange-Yoan, perché abbiamo giocato insieme in Nazionale e mi ha parlato molto bene del Club. Sicuramente è un fattore che aiuta arrivare in una squadra dove si conosce già qualcuno dei compagni. Penso di poter mettere le mie qualità a disposizione della squadra, prendendo il tempo che serve per adattarsi allo stile di gioco del campionato, della squadra e dei compagni. Avere un allenatore che ha giocato qui ad alto livello sicuramente sarà d’aiuto”.

FOTO: Sito Inter