Diouf: “Mercoledì sarà un’altra partita. Il ruolo? Parlerò con Chivu”

09/05/2026 | 20:33:44

Andy Diouf, giocatore dell’Inter, ha parlato a Dazn dopo la vittoria contro la Lazio.

Queste le sue parole: “Voglio solo stare sul campo e giocare. La mia miglior posizione è al centro del campo, ma quel che voglio è solo giocare”.

Saresti disposto a giocare da esterno anche in futuro se l’Inter te lo chiedesse? “Devo parlare con l’allenatore prima di questo, ho sempre giocato a centrocampo e non è facile cambiare posizione”.

Sapete che la partita di mercoledì sarà completamente diversa da oggi? “Si, sicuramente la finale è una finale ed è sempre differente. Si gioca con la stessa squadra nello stesso stadio, ma sarà una partita completamente diversa”.

Foto: X Inter