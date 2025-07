Diouf lascia il Reims e si trasferisce al Nizza: sarà il nuovo portiere titolare

01/07/2025 | 11:28:30

Secondo quanto riportato da Le Parisien e rilanciato da Footmercato, Yehvann Diouf, portiere senegalese, è pronto a lasciare lo Stade de Reims dopo una stagione difficile conclusa con la retrocessione in Ligue 2. Nonostante il momento complicato della sua squadra, le prestazioni di Diouf sono state apprezzate e hanno attirato l’interesse di diversi club di Ligue 1. Tra le società più interessate c’è stato il RC Lens, che però ha abbandonato la trattativa a causa di difficoltà nel trovare un accordo con il Reims. Anche il Torino ha provato a inserirsi, ma a spuntarla è stato l’OGC Nizza, che ha raggiunto un’intesa per il trasferimento del portiere. Il Nizza punta su Diouf per sostituire Marcin Bulka, il cui futuro è incerto e al centro di offerte da Sunderland e dal Neom in Arabia Saudita.

Foto: insta personale