Diouf: “Chivu crede in me. Sono felice del minutaggio”

30/11/2025 | 18:15:06

Andy Diouf, giocatore dell‘Inter, ha così commentato la vittoria di Pisa a Dazn.

Queste le sue parole: “Sono contento perché sto giocando tanto e sto trovando minutaggio. Chivu crede in me, il rapporto è molto buono e sono molto contento perché mi parla tanto e mi sta aiutando tanto. Step by step, non è facile soprattutto all’inizio, proverò a giocare sempre di più visto che sono arrivato senza far neanche pre-season”.

Foto: sito Inter