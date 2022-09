Dionisi: “Vittoria che ci regala tanti stimoli per il futuro. Ci abbiamo creduto fortemente”

Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha commentato a Dazn la vittoria contro il Torino, arrivata al 93′.

Queste le sue parole: “Faccio i complimenti alla squadra, abbiamo avuto un atteggiamento propositivo: non era facile, il Toro l’anno scorso ci mise in difficoltà. Abbiamo difeso senza remore e compatti, abbiamo creato e ci abbiamo creduto fino alla fine. Siamo stati bravi in fase difensiva, i granata hanno velocità e qualità ma non ci siamo snaturati. Faccio i complimenti per la prestazione, avrei detto le stesse cose anche in caso di 0-0. Non dobbiamo cambiare i commenti, ma ci ripaga di alcuni episodi sfortunati ed è un bel toccasana per il futuro”

Cosa ha cambiato per affrontare il Toro?

“Avevamo sofferto tanto al ritorno, all’andata invece avevamo creato tanto e giocata alla pari. Oggi siamo stati molto più bravi, abbiamo deciso di fare pressing dopo la loro prima giocata perché sanno giocare sulle seconde palle. E poi non dovevamo perdere tempo con il pallone, così si sarebbero messi a posto ma non abbiamo la fisicità per giocarla su quel piano. Siamo migliorati, poi gli episodi e l’atteggiamento hanno fatto la differenza”

Avete raccolto meno di quanto seminato?

“Non mi piace parlare del passato, ma nelle sei partite precedenti non siamo stati fortunati. Se siamo compatti, gli episodi si compensano ma un allenatore non può giudicare le prestazioni in base al risultato. Non siamo diventati campioni, ma i risultati ci danno autostima. Oggi ce lo meritavamo, per la prestazione è un risultato meritato”.

Foto: sito Sassuolo