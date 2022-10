Dionisi: “Vinta una gara non facile. Pinamonti? Sono contento, gioca per la squadra, i gol arriveranno”

Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, ha parlato dopo la vittoria sul Verona.

Queste le sue parole in conferenza stampa: “Non era una partita facile e lo sapevamo, certo peggior partenza non potevamo sceglierla anche se il gol è nato da un’azione fortuita, con la palla che passa in mezzo alle gambe di uno, non l’ho rivista bene. È stata una partita alla pari, equilibrata. Per noi era importante stare in partita, dopo che l’abbiamo ripresa l’abbiamo indirizzata di più, eravamo in partita e avevo la sensazione che il gol sarebbe arrivato. Dobbiamo adeguarci a tutte le partite, questo dobbiamo fare e questo ci ha premiato”.

Su Obiang: “Merita da un po’ di giocare, valuto durante la settimana. Ritenevo opportuno oggi fare questa scelta, senza togliere nulla a Maxime Lopez che è un giocatore forte, che l’anno scorso ha giocato quasi sempre o sempre, quest’anno giocherà quasi sempre o sempre, la scelta era far giocare Obiang. È stato bravo, ha mandato in porta Laurientè, non era facile tornare a giocare in una sfida del genere. Ci ha dato una grande mano, poi non ci era mai successo andare subito sotto quest’anno, ha dato ordine, gli devo”.

Su Pinamonti: “Avere giocatori di qualità in campo, abbiamo qualche giocatore importante in campo. Se non erro oggi abbiamo fatto a meno per 7 partite del migliore assist-man della Serie A, ora è più facile che faccia lui l’assist. A Cremona ha fatto un assist e ha mandato in porta Lopez, poi non ha fatto gol e nessuno se lo ricorda. Io sono contento, con serenità i numeri li metteremo a posto. Le prestazioni sono positive, poi i giornalisti è normale che possano guardare i numeri, se sta giocando titolare 11 volte è perché sta facendo bene, poi sicuramente deve aumentare i giri, lavorare in settimana e i risultati li raggiungeremo”.

Come si migliora la fase difensiva?

“Stiamo migliorando, se pensiamo all’anno scorso, abbiamo preso 66 gol e il nostro obiettivo è migliorare questi numeri. L’anno scorso abbiamo fatto tanti gol, siamo arrivati undicesimi, dobbiamo lavorare di squadra in fase difensiva e credo che oggi all’inizio non sia funzionata bene la fase difensiva di squadra, situazioni semplici che in altre sfide non avevamo sbagliato. Quando si cambia qualche giocatore bisogna mettere in conto qualche linea di passaggio concessa ma io sono soddisfatto e sapete che la classifica oggi non rende merito al Verona, una squadra che ha valori, ha messo in difficoltà il Milan e anche noi, credo che nel lungo abbia vinto la squadra che ha creato più situazioni pericolose”.

Foto: twitter Sassuolo