Dionisi: “Troppe proteste nel primo tempo. Dobbiamo rimanere concentrati”

Ha parlato cosi, ai microfoni di DAZN, l’allenatore del Sassuolo Dionisi post partita contro l’Empoli: “Non sono contento. Non dobbiamo andare dietro agli episodi, sembrava abbastanza evidente l’episodio del rigore. Nel primo tempo abbiamo più protestato che giocato. L’abbiamo persa per demerito nostro, la prossima incontreremo una della squadre più forti del campionato. Quando sono entrati i giocatori freschi hanno dato qualcosa in più, ingressi positivi”.

Foto: Twitter Sassuolo