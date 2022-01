Dionisi: “Testa alla Coppa Italia contro il Cagliari, giocheremo alla pari. Domani andrà in campo chi non ha avuto spazio”

Il tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi ha parlato alla vigilia del match di Coppa Italia contro il Cagliari ai canali della società neroverde: “Siamo dispiaciuti per come è andata con il Verona, dobbiamo fare il mea culpa perché abbiamo delle responsabilità ma dobbiamo guardare avanti. Ieri abbiamo fatto allenamento con chi non ha giocato e i Primavera, dobbiamo pensare solo al Cagliari che ci dà la possibilità di riscattarci. Ora pensiamo al Cagliari, poi penseremo al Torino. Dobbiamo buttare la testa nella Coppa Italia, un attimo non pensare al campionato, se pensiamo alla Coppa Italia potrebbe diventare eventualmente un obiettivo. Ora l’obiettivo è passare il turno. Dovremo gestire le forze per affrontare bene la gara che potrebbe essere anche di 120 minuti e prepararci con questa partita anche alla prossima. Chi non ha giocato nella partita precedente avrà la possibilità di giocare domani, anche qualche Primavera potrebbe giocare dall’inizio ma questo non sposta l’obiettivo, che è arrivare ai quarti di finale, fermo restando che non parlo di turnover, non sarà turnover”. Sul Cagliari: “Mazzarri è un allenatore che nella sua carriera ha mostrato grande carattere e sicuramente domani chi avrà più carattere e vorrà prendersi il risultato e la partita riuscirà a passare il turno. Mazzarri in questo è un esempio, un allenatore con carattere che ha tirato fuori ottimi risultati da squadre magari al di sotto del risultato ottenuto”.

FOTO: twitter Sassuolo