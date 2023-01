Dionisi su Frattesi: “Spero sia come la sora Camilla. Il suo percorso al Sassuolo non è ancora finito”

Intervenuto in conferenza stampa, l’allenatore del Sassuolo, Alessio Dionisi, ha parlato anche di Davide Frattesi: “Mi auguro che Frattesi possa essere come la sora Camilla, concedimi la battuta: che tutti la vogliono e nessuno se la piglia. Tutti hanno bisogno di confermarsi, per me può fare ancora meglio rispetto alle prime 15, può avere ancora più continuità. In questi 6 mesi deve migliorarsi ancora, se lo farà il passaggio successivo sarà altrove. Sono sicuro che il suo percorso non sia finito al Sassuolo”.

Foto: Frattesi Instagram