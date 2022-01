Dionisi: “Scamacca? Finirà la stagione al Sassuolo. Mi sento di dire che non partirà più nessuno”

Il tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi ha così parlato nel post partita di Coppa Italia ai microfoni di Mediaset: “Mi sento di dire che non andrà via più nessuno. Gianluca finirà la stagione a Sassuolo, come Giacomo. Abbiamo bisogno di loro, così come loro del Sassuolo per crescere. Stanno giocando più di quanto abbiano mai fatto. Non è facile trovare continuità, per noi come per tutti. La rosa è stata ringiovanita, dobbiamo supportare i ragazzi nelle difficoltà e spingerli nei momenti positivi. Miglioriamo gara dopo gara sapendo che domenica c’è una gara difficile”.

FOTO: twitter sassuolo