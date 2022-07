Dionisi: “Scamacca attaccante con la A maiuscola. Può fare ancora meglio”

Alessio Dionisi si coccola Gianluca Scamacca, attaccante in forza al Sassuolo ma conteso da diversi club, tra cui il PSG. Nel corso della conferenza stampa tenuta dal tecnico direttamente dalla sede del ritiro del club, ha commentato cosi le qualità dell’attaccante azzurro. “Gianluca è un attaccante con la A maiuscola, deve migliorare e ha margini di miglioramento ma ha grandi qualità come la rapidità, nonostante la struttura, tiro in porta e tecnica. Questa sono le sue qualità. Dall’inizio alla fine della scorsa stagione è cresciuto tantissimo”.

Foto: Twitter Sassuolo