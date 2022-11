Dionisi: “Sbagliato atteggiamento, non deve succedere. La sosta arriva al momento giusto”

Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, analizza ai microfoni di Sky Sport la sconfitta per 3-0 contro il Bologna: “Sono convinto che i ragazzi volessero fare una partita diversa ma siamo mancati nell’atteggiamento. Non deve succedere, c’è rammarico perchè non l’abbiamo giocata soprattutto nel primo tempo non abbiamo fatto bene. Sembra quasi che facciamo meglio con le squadre importanti. Dobbiamo recuperare giocatori, la sosta arriva nel momento giusto”.

Poi ha ha così risposto alla domanda che gli ha chiesto se le cessioni bastano a giustificare le difficoltà: “Non credo bastino le cessioni, a volte non riusciamo a trovare le giuste linee di passaggio. Ci è mancato qualche giocatore importante per tante partite, però potevamo fare di più soprattutto nelle ultime partite alle quali siamo arrivati bene, invece le abbiamo interpretate male. Ci deve rimanere la rabbia e il ricordo di questa partita per ripartire in modo diverso. Non è colpa di un singolo, siamo cambiati nelle caratteristiche. I nostri esterni titolari non li abbiamo mai avuti insieme mentre per la partita di oggi questo non conta. Potevamo solo fare meglio. Se possiamo fare meglio dello scorso anno? Confermo quello che ho già detto, abbiamo tre punti in meno rispetto all’anno scorso non dieci. Avendo fatto dei cambiamenti dobbiamo confermarci all’altezza dell’anno scorso e poi puntare a migliorarci però dobbiamo avere tutti gli effettivi a disposizione come avremo dopo la sosta”.

Foto: Twitter Sassuolo