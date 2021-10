Dionisi: “Sarà bello ritrovare il Venezia. La partita con il Genoa ci ha lasciato l’amaro in bocca”

Il tecnico neroverde Federico Dionisi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Venezia: “Non siamo in linea con quello che volevamo perché le prestazioni sono state al di sopra dei risultati. La gente è normale che giudichi sui risultati, io non devo giudicare su quello. Siamo in crescita. Non ci siamo mai fermati sugli episodi. Dobbiamo volerlo ancora di più. Dobbiamo prenderci quello che magari ci spetta di meno, come con la Salernitana. L’ultima partita con il Genoa ci ha lasciato l’amaro in bocca. Siamo arrabbiati, ci siamo fatti soffiare un risultato che avevamo meritato sul campo e domani dobbiamo andare a riprenderlo”. Sul Venezia: “Per fortuna gli allenatori non scendono in campo, perché farei poco. Troverò ragazzi che mi hanno dato la possibilità di crescere, Aramu è uno di questi. La promozione in A è merito di Zanetti e della squadra, sarà bello ritrovarli”.

FOTO: Twitter Sassuolo