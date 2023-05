Dionisi: “Rinnovo? Si sta andando avanti. Voglio sapere di crescere, sono ambizioso anche io”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico del Sassuolo, Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, ha così parlato dopo il 2-2 contro la Sampdoria: “È un peccato, la partita di oggi rispecchia l’ultimo periodo: creiamo occasioni e le creiamo anche agli altri. Per come era iniziata, siamo stati bravi a riprenderla, ma poi siamo stati dei polli a non vincerla. Sulle palle inattive siamo precari, ci siamo fatti gol da soli… Se fai due gol, sbagli il 3-1, il 4-1, il 5-1… Devi fare il mea culpa se due gol non bastano”.

Poi ha proseguito parlando del rinnovo: “Si sta andando avanti, si sta parlando. Mi piacerebbe pensare ad un progetto, sono ambizioso anche io. Parlo di questo… Voglio sapere di crescere, per me è il secondo anno, ma è come se fosse il primo perché abbiamo cambiato 3 giocatori davanti e ne abbiamo presi 3 che sapevamo avessero bisogno di un po’ di tempo”.

Infine: “Questa stagione migliore della precedente? Sinceramente sì. Il peccato è solo aver tirato tanto per rosicchiare qualche posizione e questo non ci ha permesso di goderci l’ultimo periodo. Abbiamo perso Laurentié, oggi non c’era Frattesi… Quando rincorri e ti manca chi ha qualità negli ultimi 16 metri è normale fare un po’ di fatica. Sono contento: abbiamo perso diversi calciatori per periodi lunghi”.

