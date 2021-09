Dionisi: “Ringrazio Mou per i complimenti, meritavamo un risultato diverso”

Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo l’amaro ko arrivato nel finale contro la Roma: “Ringrazio Mourinho, porto a casa una grande prestazione e fa piacere che il mister si dimostri così disponibile. Abbiamo un po’ di rammarico, meritavamo qualcosa in più, dal campo non si è vista la differenza di valori tra le due squadre. Ringrazio anche voi per tutti questi complimenti, ma ne avrei fatto volentieri a meno per tornare da qua con qualche punto in tasca”.

Foto: Twitter Sassuolo