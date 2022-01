Dionisi: “Raspadori ha una mentalità fuori dal comune. Berardi e Scamacca? Spero di godermeli almeno fino a giugno”

Alessio Dionisi, attraverso un’intervista ad AM, ha parlato dei gioielli del Sassuolo: “Raspadori lo paragonerei a una macchina tedesca o svedese, quelle super affidabili, di alta qualità e full optional. Giacomo, seppur giovanissimo, è un trascinatore. Ha una mentalità fuori dal comune: spero si sparli tanto di lui nei prossimi mesi, vorrebbe dire che sta continuando a fare bene. Nel suo caso non mi spaventa il caso mediatico, Raspadori è bravissimo a gestirsi dentro e fuori dal campo. Scamacca e Berardi? Mi auguro di godermeli almeno fino a giugno. Berardi è il nostro top player. Scamacca ha qualità notevoli, ma deve imparare a convivere con i momenti positivi e negativi. Se Gianluca in futuro non diventerà il centravanti dell’Italia mi arrabbierò con lui”.

FOTO: Twitter Sassuolo