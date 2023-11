Dionisi: “Per vincere abbiamo dovuto segnare 4 gol, abbiamo molto su cui lavorare”

Intervenuto ai microfoni di DAZN, Dionisi ha avuto modo commentare la bellissima vittoria ottenuta a Empoli. Le sue parole:

“Sul 3-2 potevamo chiuderla, siamo stati poco lucidi. Loro erano in fiducia, abbiamo fatto comunque delle cose positive per vincere. Berardi sul 3-3 ha cercato di fare da leader in campo con i suoi compagni più giovani. Sono contento che sia tornato al gol su azione, è un giocatore che sente la responsabilità della squadra. Anche Matheus ha fatto una grande partita, sempre meglio averlo”.

“I cambi finali? Credo che per non abbassarti troppo devi fare un pressing coi giocatori offensivi, quindi ho preferito tenere Berardi in campo. il pareggio dell’Empoli ha rischiato di compromettere una partita giocata bene. Sappiamo che dobbiamo crescere, abbiamo dovuto fare 4 gol per vincere, abbiamo molto su cui lavorare”.

Foto: Dionisi Twitter Sassuolo