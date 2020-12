Dionisi: “Peccato aver pareggiato troppo tardi, ma è un buon punto. L’atteggiamento è stato quello giusto”

L’allenatore dell’Empoli Alessio Dionisi ha commentato il pari rimediato contro l’Ascoli, ecco le sue parole rilasciate ai canali ufficiali del club:

“Ci siamo complicati la vita prendendo subito gol, in un’occasione in cui potevamo essere più efficaci. Merito anche all’Ascoli, che ha fatto una partita gagliarda. Noi oggi nel volume meritavamo perché abbiamo fatto abbastanza bene, mentre nei dettagli abbiamo fatto peggio rispetto alle ultime uscite. Siamo stato confusionari nel primo tempo, per poi migliorare nella ripresa eccetto i primi minuti in cui abbiamo mandato in porta l’Ascoli. Siamo stati fortunati in quell’occasione, ma poi abbiamo avuto un’occasione dietro l’altra.

Peccato averla ripresa troppo tardi. C’è da dire che stiamo giocando da tanto e dobbiamo prendere il lato positivo, cioè di aver mosso la classifica e di non aver perso. Il lato negativo della gara è che siamo stati meno puliti tecnicamente del solito e arrivavamo troppo tardi in pressione sulla palla.

Ci può stare, non sono arrabbiato ma neanche soddisfatto: è un buon punto. Dobbiamo pensare alla prossima, l’atteggiamento è stato quello giusto”.

Foto: Instagram Empoli