Dionisi: “Ottimo Sassuolo, posso recriminare solo sul risultato. Frattesi? Il problema è suo, ma è finita lì”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, l’allenatore del Sassuolo, Alessio Dionisi, ha così parlato dopo la sconfitta per 2-1 contro il Monza: “Ho visto un ottimo Sassuolo, contro una squadra che sta facendo bene. Fino al 60′ il pari era ingiusto. Qualche errore individuale non ci ha permesso di finire in 11 e di ottenere in risultato. Siamo in crescita, ma se finisci in 10 e non riesci a raddoppiare poi per una squadra in salute è un vantaggio. Ci manca esperienza, che si può fare solo giocando. Tanti sono al primo anno in Serie A da titolari: pecchiamo in qualche errore individuale, che paghiamo caro come oggi. 11 contro 11 la partita era diversa. Posso recriminare solo sul risultato: certi dettagli a questi livelli si pagano”.

Poi ha proseguito: “Stava per entrare Ferrari per Ruan? Eravamo in controllo della partita, poi abbiamo preso l’espulsione su palla nostra. Il ragazzo sta facendo bene, ma nei dettagli deve crescere”.

Infine, sul cambio di Davide Frattesi: “In 10 contro 11 devi provare a tenere un po’ la palla. Abbiamo fatto qualche azione anche noi, Ceide ha avuto un’ottima occasione. Frattesi ha fatto bene, ma forze fresche ci servivano. Era un po’ arrabbiato? Il problema è suo, ma è finita lì. Anche oggi ha fatto un’ottima prestazione”.

