Dionisi: “Oggi tante cose positive. Pohjanpalo valorizza il lavoro di tutti”

Grande vittoria del Palermo per 5-3 sul Sassuolo. A fine gara ha parlato Alessio Dionisi, allenatore dei rosanero.

Queste le sue parole: “Vittoria figlia delle prestazioni e di quello che esprimiamo da tempo. Questo è un gruppo che a differenza di quello che c’è stato intorno non si è spostato di un centimetro. Vittoria poi dedicata alla famiglia di Sara Campanella. Oggi possiamo parlare solo di cose positive. Per certi aspetti abbiamo sofferto ed è stato un bene, in pochi hanno fatto i punti che ha fatto il Sassuolo in Serie B. Oggi abbiamo riportato in partita quello che facciamo in allenamento. Pohjanpalo valorizza il lavoro della squadra che ha sempre lavorato e fatto sempre prestazioni di questo tipo. Dobbiamo prendere le cose positive da questa partita. Abbiamo fatto una grande cosa per la classifica e ora dobbiamo lavorare bene in questi quattro giorni. Dobbiamo essere equilibrati, non siamo diventati campioni e nemmeno prima i risultati rispecchiavano il valore della squadra. Pensiamo alla prossima contro una squadra che lotta per il nostro obiettivo”.

Foto: sito Palermo