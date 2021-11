Dionisi: “Non vedo l’ora di conoscere Spalletti, lo ammiro molto per la personalità che ha e per i risultati che ottiene”

Alessio Dionisi, dopo la vittoria di San Siro contro il Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Napoli: “Vorrei rivedere la stessa attenzione di Milano. Abbiamo parlato ieri con la squadra di attenzione, di applicazione, di fase difensiva, delle cose che abbiamo sottolineato perché non sempre ci sono state. Ne siamo consapevoli. Domani dovremo dimostrare di essere cresciuti da questo punto di vista”. Su Spalletti: “Non vedo l’ora di conoscerlo. Ne ho sentito parlare tantissimo, lo apprezzo e lo ammiro per i risultati e per la personalità che ha. Come lui io ho avuto la fortuna di passare da Empoli e sono toscano. Sarà un piacere stringergli la mano, poi giocano fortunatamente i giocatori”.

FOTO: Twitter Sassuolo