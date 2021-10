Dionisi: “Non meritavamo questo risultato. L’intervento di Handanovic su Defrel? Si può sbagliare”

Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo il ko del Mapei contro l’Inter:

“Peccato, per la prestazione non meritavamo di tornare a casa con questo risultato. Avevamo dall’altro lato una squadra forte, l’unico rammarico è non aver fatto il secondo gol, che non è arrivato per demerito nostro e per merito dell’Inter”.

Cosa dice sull’episodio di Handanovic su Defrel a fine primo tempo?

“Dico che si può sbagliare, rivedendolo conferma la mia opinione dal campo. Mi dispiace perché meritavamo di più, prendiamo i complimenti e torniamo a casa senza punti”.

Foto: Twitter Sassuolo