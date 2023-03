Dionisi: “Non avevamo mai vinto a Roma, serata magica. Laurienté? Somiglia a Boga”

Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha parlato a Dazn dopo la vittoria in casa della Roma.

Queste le sue parole: “Sono stati bravi i ragazzi. Bravi ed efficaci quando recuperavamo palla, siamo stati in partita in un ambiente in cui non è semplice. In dieci anni di Sassuolo il Sassuolo non aveva mai vinto all’Olimpico contro la Roma. Questo lo dico per i ragazzi, sono molto contento per loro. Un po’ di rammarico per com’è finita, ma va bene così, bisogna prendere tutto”.

Che stagione poteva essere con Laurienté, Pinamonti e Berardi al top per tutto il campionato?

“No, non guardo a questo. Siamo cresciuti durante il percorso come spirito di squadra. Stasera abbiamo fatto anche degli errori, potevamo far gol senza prenderlo. Ma qui il pubblico spinge, non è facile. Anche il campo non ci aiuta perché siamo più tecnici e non ci riuscivamo”.

Siete la squadra che segna di più in trasferta nel 2023.

Solo poco tempo fa dovevo rispondere a domande sul fatto che il Sassuolo fuori casa non facesse punti. Visto come cambiano velocemente le cose? Merito della squadra che si è compattata. Ora siamo più consapevoli in tutti i momenti della partita. Poteva gestirla meglio, ma va accettato anche questo. Dovremo essere bravi a non pensare troppo a questa partita, abbiamo lo Spezia in casa e sarebbe un peccato non finire bene questo trend”.

Sul Laurienté: “Sta migliorando, sta imparando la lingua, si sta applicando di più tatticamente. A giocatori così devi chiedergli il meno possibile e chiedere ai compagni di supportarlo. Ogni tanto si prende delle pause: lo fa in allenamento e lo riporta anche in partita. Nell’uno contro uno è un giocatore veramente importante. Ricorda Boga per certi aspetti, ma rispetto a Boga ha una conclusione più efficace. Per me può diventare ancor più forte se trova continuità nella partita”.

