Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta con l’Udinese: “Dovevamo essere bravi a non concedere gol. Il primo gol loro è stato facile, il terzo parte da un nostro errore. Gli errori? Sono particolarmente arrabbiato, nel secondo tempo siamo stati troppo lenti. Potevamo vincerla, ma andiamo via con zero punti”.

FOTO: Twitter Sassuolo