Dionisi: “Negli episodi siamo stati sfortunati ed è stata tutta una rincorsa. Non posso rimproverare nulla alla squadra”

Alessio Dionisi dopo la sconfitta contro il Verona: “Rammarico per le assenze? Sicuramente non posso rimproverare tanto alla squadra. Nel primo tempo abbiamo sofferto la loro aggressività, sapevamo che nella ripresa sarebbero calati. Dispiace per la prima frazione, potevamo fare meglio anche se la nostra qualità era inferiore rispetto al solito. Negli episodi siamo stati sfortunati ed è stata tutta una rincorsa. Il trend è più positivo fuori casa, se guardiamo questo direi di sì ma abbiamo fatto partite positive anche in casa, pur non raccogliendo abbastanza. Nel primo tempo, nonostante l’assenza di Berardi che non è un alibi, non siamo stati alla nostra altezza”.

FOTO: Twitter Sassuolo