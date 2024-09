Dionisi: “Napoli squadra da vertice della classifica, ma il risultato non è scritto”

Durante la Conferenza Stampa di presentazione della sfida di Coppa Italia contro il Napoli di giovedì, il tecnico del Palermo Alessio Dionisi ha risposto alle domande dei giornalisti. L’ex Sassuolo si è mostrato stimolato dalla partita contro la squadra di Conte, e ha fatto il punto sulla situazione infortuni della sua rosa.

La partita: “Giochiamo contro una squadra di altissimo livello, tra A e B c’è differenza, il Napoli lotterà per il vertice. Vogliamo fare bella figura, siamo sfavoriti ma sappiamo che abbiamo delle possibilità. Dobbiamo convincerci mentalmente che possiamo metterli in difficoltà. Sarà difficile, stiamo preparando la gara di Napoli senza parlare di turnover, anche se qualcuno che ha giocato sabato non inizierà nell’undici titolare. Ci saranno cambiamenti ma non stravolgimenti”.

Sul Napoli: “Mi aspetto un Napoli forte, le ultime mie esperienze al “Maradona” non sono positive. Sarà bello giocarci contro, il risultato non è scritto. Come giocherà non lo so, vedo che possono giocare a quattro, credo che stiano lavorando di più con la difesa a tre. Noi dobbiamo cercare di essere più squadra possibile”.

Gli infortunati: “Alcuni stanno già facendo una parte di allenamento con la squadra. Questi giorni ci serviranno per capire se sono disponibili per Napoli, oppure lavoreranno per la prossima partita che è altrettanto importante. Verre sta recuperando, lo sto vedendo vicino alla squadra. L’unico infortunio lungo è Blin, purtroppo; è un giocatore importante, lo tornerà a essere”.

Foto: Instagram Palermo