Dionisi: “Mi rende orgoglioso essere paragonato a Sarri. Spero di emulare quello che ha fatto in questi anni”

Dionisi ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro la Lazio: “Parlare di sblocco dopo il primo gol loro, nì, perché l’hanno fatto subito ed è la dimostrazione che in partita c’eravamo, non è cambiato nulla. In uscita palla abbiamo sbagliato, brava la Lazio. Noi abbiamo continuato. Non è un caso se altre volte traversa-gol e oggi traversa-fuori, non bisogna dimenticare gli episodi positivi e negativi”. Su Sarri: “Mi inorgoglisce essere avvicinato a lui. La qualità del gioco la fanno i giocatori. La mano di Sarri è tangibile, anche se non sta a me giudicare la Lazio, ma sì, si vede la mano di Sarri, credo che abbia vinto chi ha meritato di più. Non è mia abitudine guardarmi indietro, credo che si migliori guadando al domani, per questo penso già alla prossima partita ma devo dare anche merito ai giocatori che hanno fatto un’ottima partita, sicuramente poi glielo ricorderanno anche i giornali. Non può essere paragonata la mia carriera a quella di Sarri. Io forse sono stato fortunato ad arrivare prima in A, ma magari poter emulare quello che ha fatto Sarri”.

FOTO: Twitter Sassuolo