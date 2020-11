Dionisi: “Meritavamo la vittoria ma i ragazzi sono stati bravi, peccato non averla chiusa”

Alessio Dionisi, tecnico dell’Empoli, ha commentato così il pareggio dei suoi sul campo del Cittadella:

“Meritavamo di vincere ma nelle partite esistono gli episodi. Devono fare i complimenti ai ragazzi, abbiamo tante cose da migliorare ma sono stati bravi. Atteggiamento e prestazione mi sono piaciuti. Peccato non averla chiusa, abbiamo avuto occasioni per fare il 3-1. Loro sono un’ottima squadra, non era facile. Noi siamo giovani e dobbiamo ancora crescere. Mai dimenticare chi siamo”.

Foto: logo Empoli