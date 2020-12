Dionisi, lezione a Dionigi: gran primo tempo a Brescia, colpo Empoli

Un colpo da novanta, quello dell’Empoli a Brescia. Se vogliamo, una lezione di tattica di Dionisi a Dionigi perché l’Empoli ha dominato nel primo tempo e l’allenatore dei toscani ha indovinato davvero tutto, proprio una supremazia per come ha impostato la partita. Haas e La Mantia hanno colpito al 12’ e al 40’, il Brescia ha riaperto al 44’ con un rigore di Torregrossa. Poi l’Empoli ha evidenziato anche nella ripresa una netta superiorità a livello di organizzazione, al Brescia non sono serviti gli innesti di Donnarumma e Ragusa. L’Empoli ha sfiorato in più occasioni il tris e lo ha trovato con Mancuso al 35’ dopo un rigore calciato da Moreo e respinto dal palo. Con questa meritata vittoria l’Empoli balza a quota 30, portandosi a un solo punto dalla capolista Salernitana.

Foto: Twitter Empoli