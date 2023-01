Dionisi: “La società mi ha sempre manifestato fiducia e stima”

Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa toccando il tema relativo al suo futuro sulla panchina neroverde: “Ringrazio Carnevali, la società mi ha sempre manifestato sempre fiducia e stima ed è reciproca. Noi lavoriamo per il risultato, fermo restando che non dice tutto ma in 18 partite dice qualcosa. Io vado avanti come ho sempre fatto ci metto la faccia, mi sento il primo responsabile. Ho grandissima fiducia nei giocatori, sono convinto che questo è un momento di passaggio, bisogna viverlo, combatterlo e poi si supererà. Non voglio parlare di questa situazione, per confermarsi servono più di due stagioni, non mi sento né un esordiente né un mestierante della categoria. Alleno da 8 anni, guai pensare dopo 8 ma anche dopo 15, lo dimostrano gli allenatori più esperti di me che si mettono in discussione e di conseguenza un allenatore deve mettersi sempre in discussione. Non mi sono mai sentito un allenatore affermato nella categoria. Anche la scorsa stagione abbiamo avuto dei bassi ma ora dobbiamo invertire questo trend”.

Fonte: sito ufficiale Sassuolo