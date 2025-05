Dionisi: “La Juve Stabia ha fatto meglio di noi in campionato. Ma ora comincia un nuovo torneo”

15/05/2025 | 22:45:10

Alessio Dionisi , allenatore del Palermo, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida alla Juve Stabia nel primo turno dei play off.

Queste le sue parole: “Il silenzio stampa di martedì mi, e ci dispiace, perché immagino che non sia stato gradito, ma la mia priorità era stare vicino alla squadra, nello spogliatoio, fino a quando non fosse uscito l’ultimo giocatore per trasmettere quello che già in quel momento era la priorità, ovvero pensare a cosa dobbiamo affrontare, alla prossima partita, ci tenevo e ci tenevamo a dirvelo perché poi si prendono delle decisioni e delle volte le decisioni non fanno contenti tutti. In queste 38 partite abbiamo dimostrato che dopo un risultato molto positivo non siamo riusciti mai ad andare oltre, invece nella ripresa contro la Carrarese c’è stata una bella risposta. Curva Nord assente ai play off? Sapevo del comunicato e mi dispiace, però ho già parlato più volte di questo, avete capito qual è il mio pensiero e mi dispiace”.

Spazio poi all’avversario di turno: “La Juve Stabia ha fatto qualcosina più di noi in questa stagione, la differenza c’è stata, il campionato non mente, ma ora ne inizia un altro e, come ho detto in passato, il nostro obiettivo era giocarci la trentanovesima partita della stagione. L’obiettivo è stato raggiunto e ora ce la giocheremo per avere la possibilità di giocarcene altre due. Sappiamo che giocheremo in un ambiente non semplice, in un campo atipico, perché comunque non ci alleniamo su un sintetico, non giochiamo su un sintetico e per questo loro saranno più abituati, ma ci abbiamo già giocato, è una squadra intensa, una squadra che è organizzata, che ci ha messo già in difficoltà sia all’andata che al ritorno”.

Foto: sito Palermo