Dionisi: “Il pari è giusto, dobbiamo essere arrabbiati per aver sciupato i due gol di vantaggio”

Alessio Dionisi ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio contro la Fiorentina: “Siamo stati squadra oggi. Abbiamo sofferto un po’ ma abbiamo messo in difficoltà anche noi la Fiorentina. Per questo il pari è giusto, anzi forse dovremmo essere un po’ arrabbiati per aver sciupato i due gol di vantaggio. Conoscevamo le qualità della Fiorentina e per questo vedo non solo le cose negative ma anche quelle positive. Con un po’ più cinici nel secondo tempo avremmo vinto. Ancora dobbiamo migliorare nel riconoscere i momenti della partita. A volte ci fossilizziamo sull’idea d’imbucare centralmente e questo gli avversari lo sanno. Allargarsi invece a volte ti crea opportunità diverse. A volte credo che questa cosa la squadra l’abbia capita, altre volte no. Serve equilibrio. Prima della gara fare risultato positivo a Firenze ci avrei messo la firma. Con il rosso a Biraghi che ci ha anche facilitato anche perché sul 2-2 c’era più rischio di perderla che di vincerla”.

FOTO: Twitter Sassuolo