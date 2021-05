DIONISI, IL MARCHIO EMPOLI

Protagonista della promozione dell’Empoli in Serie A, è il tecnico, Alessio Dionisi. Classe 1980, per Dionisi la promozione in massima serie con i toscani, è il coronamento di una carriera, fatta partendo dal basso e raggiungendo il massimo, dopo stagioni dove aveva fatto vedere le sue qualità.

Alessio Dionisi è cresciuto come calciatore nelle giovanili del Siena, poi carriera tra Serie D e C2, con piazze importanti come Varese, ma poco di più. Si è ritirato nel 2014, quando giocava nella Olginatese, per iniziare la carriera da allenatore, anche questa, partendo dal basso.

Inizia proprio come calciatore e allenatore alla Olginatese, poi Borgosesia, Fiorenzuola, Imolese in C1 e Venezia, nel 2019-20, a raccogliere l’eredità di Pippo Inzaghi.

Con i lagunari centra la salvezza a 50 punti, poi passa all’Empoli, nell’agosto 2020, siglando un accordo fino al 30 giugno 2022. Il 4 maggio 2021, vincendo per 4-0 contro il Cosenza, ottiene la promozione diretta in Serie A come primo in classifica e a due giornate dal termine del campionato.

Un cammino esaltante quello di Dionisi, con 18 vittorie, 16 pareggi e 2 sconfitte, mostrando grandi qualità di gioco e ottima propensione a schierare a far sbocciare tanti giovani interessanti. Lo ricordiamo anche in Coppa Italia, quando ha dato del filo da torcere al Napoli, andando vicino alla clamorosa qualificazione ai quarti di finale.

Quello che è balzato all’occhio di quest’Empoli di Dionisi è un grande gioco arioso, ottimo inserimento di giovani, con un 4-3-1-2 che da spazio al trequartista dietro le punte.

Il successo di Dionisi è anche un successo dell’Empoli e della società che sugli allenatori, giovani o meno, ci vede sempre bene. Ricordiamo che l’Empoli ha lanciato da allenatore un certo Luciano Spalletti, che portò in Serie A i toscani e si lanciò verso una grande carriera internazionale e anche Maurizio Sarri, che proprio ad Empoli, dal 2012 al 2015, ha ottenuto con la promozione in Serie A il lancio verso una carriera importante, che lo ha portato prima a Napoli, poi Chelsea e poi alla Juve, dove vinse il suo primo scudetto da allenatore.

Un marchio Empoli, quindi, con la speranza che anche per Dionisi, con la Serie A centrata, possa poi portarlo ad una grande carriera da allenatore.

Foto: Sito Empoli