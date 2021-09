Dionisi: “Finalmente la prima vittoria in casa. Ci toglieremo qualche sassolino”

Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro la Salernitana: “È arrivata finalmente la prima vittoria in casa, venivamo da prestazioni positive senza però trovare il risultato. Potevamo chiuderla prima, poi di là c’è anche un avversario e la Salernitana non ha mollato mai. Vittoria meritata. Non si sta parlando del Sassuolo in maniera positiva, ma ci toglieremo qualche sassolino”.

Foto: Twitter Sassuolo