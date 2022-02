Dionisi: “Finalmente è finito il mercato. Vogliamo fare 25 punti nel girone di ritorno”

Conferenza stampa di Alessio Dionisi alla vigilia di Sampdoria-Sassuolo, in programma domani, domenica 6 febbraio, alle ore 15:00. Ecco i passaggi più importanti rilasciati in conferenza stampa: “Finalmente è finito il calciomercato. Tra settembre e gennaio sono entrati dei ragazzi giovani che tireranno fuori delle certezze. Dovremo e dovrò essere bravo a supportarli perché le qualità le hanno, ovviamente bisognerà dargli tempo. È rientrato anche Oddei da un’esperienza a Crotone, forse si aspettava di giocare di più. I tre che sono arrivati hanno qualità. Ruan già sta bene, si allena da più tempo. Riccardo Ciervo è giovane ma si farà, ha avuto 6 mesi alla Samp e non è poco, Ceide è quello che in questo momento ha bisogno di qualche allenamento in più perché viene dal campionato norvegese che si è fermato a dicembre e dunque deve trovare la condizione ma ha qualità e sarà utile già da questa stagione. Magari riuscissimo a mantenere l’atteggiamento visto con il Torino dal 1′ all’ultimo minuto. Non è stata una bellissima partita ma non abbiamo mollato. La Sampdoria è una squadra di valore, che l’anno scorso ha fatto un campionato importante, si è rinforzata a gennaio, ha preso giocatori, ha cambiato allenatore e ha creato entusiasmo, cambierà sistema di gioco e hanno avuto 2 settimane per lavorare, anche loro. Migliorare quanto fatto all’andata e non sarà semplice perché alcune squadre hanno cambiato l’organico, vedi la squadra che affronteremo domani. Il nostro obiettivo è fare meglio. Abbiamo fatto 24 punti? Ne vogliamo fare almeno 25”.

