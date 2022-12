Dionisi fa il punto sui nuovi: “Ceide e Thorstvedt stanno migliorando”

Il Sassuolo affronterà la Sampdoria nella sua prima partita del nuovo anno, prevista per il tanto atteso 4 gennaio. Nel frattempo, il tecnico Alessio Dionisi, ha commentato in conferenza stampa il rendimento di due calciatori in particolare, Thorstvedt e Ceide. Queste le sue parole: “Ceide bene da subentrato? Sono contento che chi entra fa bene, vuol dire che è accesso mentalmente. Questo fa tanta differenza. Non sono gli unici che hanno fatto bene quando sono entrati. Ceide è un giocatore che ha spunto. Sta crescendo: è un po’ tardivo perché è da un anno con noi e deve migliorare su tante cose. Ma sta crescendo. In area di rigore non finalizza, non determina e deve migliorare su questo. Ma sta facendo dei passi importanti. Thorstvedt? Parliamo di un giocatore che ha già esperienze importanti e messo già tanti minuti nella prima parte del campionato: sicuramente è un ragazzo importante per questa squadra”.

foto: profilo twitter ufficiale Empoli