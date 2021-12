Dionisi: “Dobbiamo essere focalizzati su noi stessi. Boga sta meglio e Djuricic è out”

Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida di domani contro la Lazio. Ecco i passaggi più importanti: “Dobbiamo essere focalizzati su noi stessi. Sappiamo che ad oggi abbiamo quello che ci meritiamo e sappiamo che possiamo fare di più, domani è un’occasione per avvicinare chi è sopra o per rimanere dove siamo, l’obiettivo finale oggi è troppo lontano, fermo restando che se devo guardare, preferisco guardare quanto siamo distanti da quelle vicine a noi”.

Su Boga: “Sta meglio. Settimana scorsa aveva fatto una parte con la squadra, questa settimana l’ha fatta tutta. Potrebbe partire dall’inizio come no, non ho ancora deciso”.

Su Djuricic: "Non ci sarà domani purtroppo, io spero di averlo dalla prossima. Sta lavorando a parte, non si è mai allenato con noi e spero di vederlo presto perché è un giocatore importante per noi".