Dionisi: “Con il Torino gara aperta. Europa? Sarebbe sbagliato pensarci”

Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha parlato a Sky a pochi minuti dalla gara contro il Torino.

Queste le sue parole: “Affrontiamo una squadra forte, per certi aspetti superiori a noi perché hanno maggiore fisicità. Dovremo essere bravi, nel momento in cui saremo noi a fare la partita, a mostrare le qualità e, quando saranno i nostri avversari ad avere il pallino del gioco dobbiamo riuscire a non subire troppo”.