Dionisi: “Boga e Djuricic ancora out. Con l’Udinese match difficile, vogliamo un risultato positivo”

Alessio Dionisi ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di domani contro l’Udinese. Ecco le parole dell’allenatore del Sassuolo: “Arriviamo da una settimana intensa, dove abbiamo vissuto emozioni positive e poi negative. Il risultato va accettato e dobbiamo combattere per dimostrare che non ci va bene. Siamo arrabbiati perché facendo prestazione devi ottenere risultati. L’Udinese è una gara difficile, è una squadra che potremmo soffrire ma dobbiamo toglierci di dosso il passato. I ragazzi sono motivati a fare prestazione e a ottenere un risultato positivo”.

Sugli indisponibili: “Boga non ha nulla di grave, un problemino muscolare e lo avremo dopo la sosta. Non ci sarà, come non ci sarà nemmeno Djuricic“.

Foto: twitter Sassuolo