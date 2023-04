Dionisi: “Berardi sta abbastanza bene. Sarà convocato. Con l’Empoli serve un approccio differente rispetto a Salerno”

Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara cotnro l’Empoli.

Queste le sue parole: “Come sta Berardi? Abbastanza bene, mi sento di dire che sarà convocato e a disposizione, si è allenato e oggi si allenerà con la squadra, poi vediamo”.

Gestione Berardi in vista delle tre partite?

“Va tenuta in considerazione questa cosa ma non solo per lui, fermo restando che la partita più importante è quella di domani ma un occhio alle tre gare ci sarà”.

Salerno passaggio a vuoto: che spiegazione si è dato?“Se analizziamo le ultime tre partite, la migliore delle tre è stata quella del Verona, però devo parlare di Salerno. Loro hanno approcciato bene, noi male. Lo stadio ci ha messo tanto nella partita. Non era semplice ma sicuramente noi non abbiamo fatto il meglio che stavamo facendo nella gara precedente. Ho detto che è stato un giro a vuoto per quanto visto negli ultimi 3 mesi, ora sta a noi confermarlo, altrimenti ricadremo nello stesso errore e sarebbe un peccato perché abbiamo fatto tanta fatica per riaggrapparci a un treno che è quello di metà classifica, e ora sarebbe un peccato non lottare per migliorare questa posizione, ci sono tante squadre in pochi punti, vuol dire tanto per noi”.

Che tipo di gara si aspetta con l’Empoli?

“Quello dell’Empoli è un sistema di gioco che ti può mettere in difficoltà su palla persa, un sistema di gioco molto verticale, e creano occasioni in tutte le partite, anche in gare dove non sono stati strepitosi a livello di gioco, ed è una squadra che ci metterà in difficoltà ma dovremo scendere in campo convinti di dover riscattare la sfida precedente”.

Che tipo di approccio deve avere il Sassuolo? “Ora le motivazioni fanno tanta differenza, poi non bastano, devi essere lucido, avere coraggio, qualità. L’ambizione di voler migliorare la classifica dobbiamo averla e la abbiamo. A Salerno ci hanno battuto per le motivazioni. Domani l’Empoli avrà grandi motivazioni, perché leggo i giornali, sono stato a Empoli e so come verranno qua. Noi abbiamo parlato a inizio settimana, perché era giusto farlo. Noi siamo motivati e la speranza è che si riesca a trasferire tutto questo in campo”.

Vorrebbe crescere più nei risultati o più nelle prestazioni? “Possiamo migliorare da tutti i punti di vista. Mancano 7 partite, le si giocheranno in poco più di un mese, anzi sono tante. Possiamo crescere da tutti i punti di vista, dobbiamo guardare un po’ a tutto. Mi piacerebbe riuscire a ottenere il massimo crescendo nelle prestazioni e nei singoli, perché sarebbe bello finire in crescita, anche se questa squadra ha ancora margine di crescita”.

Foto: sito Sassuolo