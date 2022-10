Dionisi: “Berardi non si sta allenando in gruppo e lunedì non ci sarà”

Il tecnico del Sassuolo, Alessio Dionisi, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara contro il Verona: “Dobbiamo cercare di dare continuità a quello che stiamo facendo, nelle prestazioni e nei risultati. I risultati non sono stati quelle sperati nelle ultime due ma la prestazione è stata ottima. Ora dobbiamo essere ancora più prestativi per ottenere un risultato che ci permetterebbe di guardarci attorno con ottimismo. L’ambizione le hanno tutti, dobbiamo fare il meglio ottenendo il risultato per cercare di consolidarci”. Su Berardi e Traorè: “Domenico non si sta allenando in gruppo ma è una bella notizia, lunedì non ci sarà, ma il fatto che si sta riallenando è importante. Junior sta recuperando minuti nelle gambe con gli allenamenti però dopo la guarigione abbiamo fatto delle valutazioni, o lo portavamo al massimo dello splendore fisico e arrivavamo alla sosta, o lo prendevamo così e lo alleniamo per avere più minuti, tutta la partita non la può avere ma la partita di Bergamo gli è servita tanto per la testa e per le gambe”.

Foto: twitter Sassuolo