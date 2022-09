Dionisi: “Domenica si affronteranno due idee diverse di calcio”

Il Sassuolo è atteso da un match importantissimo, contro la Cremonese, allo stadio Zini di Cremona, sfida in programma domenica alle ore 12.30. Mister Alessio Dionisi ha parlato in conferenza presentando la gara, tra i tanti temi anche l’infortunio di Berardi.

Riguardo a come il Sassuolo arriva alla partita di domenica, il mister ha detto: “Siamo in crescita come prestazione e atteggiamento, poi c’è sempre l’avversario che determina anche la prestazione ma non l’atteggiamento. Stiamo migliorando su questo ma dobbiamo confermarci. Sappiamo quanti giri a vuoto abbiamo fatto in passato e mi auguro di incidere in maniera positiva”.

Sull’avversario di domenica queste le parole di Dionisi: “La Cremonese è una squadra viva, siamo alla quinta giornata. Giocano la seconda partita in casa, con il pubblico, sono ingredienti che da soli bastano per dire che la partita sarà difficile. Sono una squadra organizzata. Esprimono un calcio diverso dal nostro, si affrontano due idee di calcio diverse”.

Foto: Sito Sassuolo