Dionisi, Baroni, Caserta: bravi in panchina, fuori molto meno

Ci sono tre allenatori che in campo hanno fatto bene, fuori dal campo molto meno. Stiamo parlando di Alessio Dionisi (un campionato vinto a Empoli), Marco Baroni (una bella rincorsa con la Reggina) e Fabio Caserta (allenatore del Perugia tornato in B). Le loro mosse sono state vincenti, nulla da dire, idee chiare e precise, nel caso di Dionisi anche rivoluzionarie.

Ma contano anche gli atteggiamenti e qui proprio lo stesso Dionisi ha ripetuto quanto fatto lo corso anno: voleva farsi liberare a ogni costo, non tenendo conto che se firmi il contratto devi avere rispetto per il club. Alla fine l’Empoli lo ha mandato al Sassuolo, ma solo perché non aveva più voglia di incrociare il suo sguardo. Baroni se vogliamo ha fatto peggio: certo, era in scadenza con la Reggina, ma l’ha palleggiata in modo incredibile. Il Lecce trova un ottimo allenatore di campo, ma un gestore di uomini abbastanza opinabile. E Caserta? Ha fatto un eccellente lavoro in Serie C, ma se avesse detto subito al Perugia “vorrei andar via” la storia del contratto sarebbe stata gestita diversamente. E forse il Benevento lo avrebbe accolto con un po’ di anticipo.

Foto: Twitter Sassuolo