Dionisi annuncia: “Contro il Genoa non ci sarà Boga. Ecco il motivo”

In vista della trasferta di Genova, il tecnico neroverde Dionisi ha parlato al canale ufficiale del Sassuolo dove ha annunciato l’assenza di Boga: “Ha avuto la febbre. E’ negativo. Ha fatto tre tamponi ed è negativo, è risultato a tutti negativo. Ha sintomi influenzali, ha febbre, e non ci sarà. Purtroppo il giocatore migliore della scorsa partita non ci sarà ma noi abbiamo tanti giocatori bravi e tutti gli altri ci saranno e saranno disponibili per la partita”.

FOTO: Twitter Boga